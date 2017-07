بهترین ترفندهای اینستاگرام را بشناسید

کد مطلب: 496518

اینستاگرام یکی از محبوبترین اپلیکیشنهای به اشتراک‌گذاری تصاویر و فایلهای ویدیویی است. این برنامه به دلیل سادگی طراحی و محیط زیبایش شما را ترغیب میکند تا مدتها در بین دنیایی از تصاویر به صورت بی پایان پیمایش کنید. در این نرم‌افزار ابزارها و میانبرهایی وجود دارد که با دانستن آنها بهتر از قبل میتوانید با برنامه کار کنید. در این مطلب به صورت خلاصه با بهترین ترفندهای اینستاگرام آشنا خواهید شد. ترفندهایی که ممکن است مدتها از وجود آنها بی‌اطلاع بوده باشید.1- فیلترها را مخفی و سازماندهی کنیدفیلترها بخش اصلی اینستاگرام هستند، با این وجود بسیاری از فیلترهای در دسترس، ممکن است از نظر شما پنهان باشند. شما میتوانید ترتیب نمایش این فیلترها را تغییر دهید و همچنین موارد بی‌استفاده را مخفی نمایید تا فرایند اشتراک تصاویر تسریع پیدا کند. برای این کار در صفحه فیلترها به انتهای صفحه اسکرول کنید، روی Manage تپ کنید، سپس آن مواردی که میخواهید مرتب کنید را تیک بزنید و تیک مواردی که قصد مخفی کردن آنها را دارید را بردارید.2- هیچ پستی را از دست ندهیداینستاگرام در الگوریتم جدید خود، پستهای جدیدی که در فید کاربران نمایش میدهد را بر اساس اهمیت آنها مرتب میکند، با توجه به انتشار پستها در ساعات و تاریخهای مختلف این موضوع باعث شده تا بسیاری از پستها از دید کاربران خارج شود و یا لااقل دسترسی به آنها به مانند گذشته آسان نباشد. برای اطمینان از اینکه پستهای شخص مورد علاقه‌تان را از دست نداده‌اید کافی است تا پروفایل فرد مورد نظر را باز کنید و با انتخاب سه نقطه در گوشه سمت راست واقع در بالای صفحه، پنجره اختیارات را باز کنید. در این منو Turn On Post Notifications را انتخاب کنید تا از این پس هر آپدیتی توسط این فرد انجام شد از طریق نوتیفیکیشن به اطلاع شما برسد.3- داده کمتری مصرف کنیداگر بسته‌های اینترنت شما زود به زود تمام میشود و مصرف اینستاگرامتان هم بالاست! شاید فدا کردن سرعت لود تصاویر و ویدیوهایی که همینطور سریع در فید شما نمایش میدهد چاره کار باشد. برای این کار به پروفایل خود مراجعه کنید. روی سه نقطه گوشه راست بالا تپ کنید، قسمت Cellular Data Use را انتخاب کنید و در نهایت Use Less Data را تیک بزنید. امتحان کنید. ارزشش را دارد.4- لایکهای خود را ببینیدبه دلیل حجم بالای پستها، شاید ردیابی پستهای قدیمی دوستتان در اینستاگرام کار سختی باشد، اما اگر بدانید که آن پست را لایک کرده‌اید به سادگی قادر به ردیابی آن خواهید بود. کافی است تا به پروفایل خود مراجعه کنید، سه نقطه واقع در بالای صفحه را بزنید و سپس گزینه Posts You’ve Liked را انتخاب کنید. همچنین میتوانید با انتخاب آیکون بوکمارک ذیل هر پست، آن را در فولدر بوکمارکها که فقط برای شما قابل روئیت است ذخیره کنید. برای مشاهده آنچه بوکمارک کرده‌اید آیکونی که به همین منظور در بالای پروفایلتان وجود دارد را تپ کنید.5- هشتگ‌های مرتبط را پیدا کنیدپوشیده نیست که با استفاده مناسب از هشتگهای مرتبط تعداد بازدیدهای آن پست بالاتر میرود ولی همیشه انتخاب هشتگهای مرتبط کار ساده‌ای نیست. شما میتوانید با تایپ کردن کلمه کلیدی مورد نظر در نوار جستجوی اینستاگرام، هشتگهای مرتبط را مشاهده کنید، با اسکرول کردن این ردیف میتوانید موارد بیشتری نیز مشاهده نمایید.6- سوابق جستجوی خود را پاک کنیدبه هر دلیلی اگر قصد پاک کردن تاریخچه جستجوهای خود را دارید به پروفایلتان مراجعه کنید، سه نقطه سمت راست بالای صفحه را انتخاب کنید و سپس گزینه Clear Search History را بزنید. با توجه به اینکه جستجوهای شما تعیین کننده پیشنهاداتی است که اینستاگرام نمایش میدهد میتوانید یک گام فراتر بروید و حتی این پیشنهادات را هم حذف کنید. برای این کار به صفحه جستجو بروید، بر روی تصویر اکانت مورد نظر طولانی تاچ کنید تا دیالوگ مخفی سازی ظاهر شود. در این پنجره Hide را انتخاب کنید.7- تصاویر که در آنها تگ شده‌اید را مخفی کنیدبا اینکه عکسهای تگ شده در اینستاگرام به اندازه فیسبوک برجسته نیست، اما سایر افراد میتوانند با مراجعه به پروفایل شما تمامی تصاویری که شما در آنها تگ شده‌اید را مشاهده کنند. اگر مایل نیستید بعضی از تصاویر که در آنها تگ شده‌اید در معرض نمایش دیگران باشد، به پروفایلتان مراجعه کنید و قسمت photo of you را باز کنید و با تپ طولانی روی تصویر مورد نظر و انتخاب Hide from my profile آن تصویر را مخفی کنید. همچنین برای مخفی کردن یکباره تمامی تصاویر تگ شده میتوانید روی سه نقطه بالای همین صفحه تپ کنید و با انتخاب گزینه Hide Photos این کار را انجام دهید.8- اکانت اینستاگرام خود را ایمن کنیدبا فعالسازی اعتبارسنجی دومرحله‌ای حتی در صورت لو رفتن اطلاعات لاگین باز هم حساب شما ایمنی لازم را دارد. برای اینکار مجددا به پروفایل خود مراجعه کنید، سه نقطه را بزنید، بخش Two-Factor Authentication را باز کنید و همانند تصویر، گزینه Require Security Code را فعال کنید.9- همه تصاویر را با هم به اشتراک بگذاریداگر مایل به آپلود چندین تصویر و ویدیو هستید، روی دکمه پلاس(+) تپ بزنید، Gallery را انتخاب کنید و سپس دکمه Select Multiple را تپ کنید، تا 10 تصویر و کلیپ را میتوانید انتخاب کنید و سپس با تپ کردن Next و سپس مرتب سازی تصاویر انتخاب شده با درگ دراپ کار را به پایان برسانید.10- بدون نگه داشتن دست فیلمبردای کنیددر نسخه‌های قبلی ایستاگرام برای فیلمبردای در بخش استوری باید دست خود را بر روی دکمه ضبط فیلم نگه میداشتید. در نسخه‌های جدید اینستاگرام قابلیت فیلمبرداری دست آزاد یا Hands Free به این برنامه اضافه شد. برای این کار در صفحه stores به پایین سوایپ کنید تا بتوانید گزینه Hands-Free را ببینید.11- پستهایتان را بعد از انتشار ویرایش کنیداغلب افراد از حذف کردن تصاویری که قبلا منتشر کرده‌اند آگاه هستند ولی افراد کمی هستند که در مورد قابلیت ویرایش تصاویر بعد از انتشار مطلع باشند. اینستاگرام به شما اجازه میدهد تا عنوان اصلی تصویر را ویرایش کنید، موقعیت جدیدی برای آن عکس ثبت کنید و یا تگهای جدیدی برای تصویر ثبت نمایید. برای این کار از همان بخشی که تصویر را حذف میکنید، گزینه ویرایش نیز در دسترس شماست.منبع: نت نوشت