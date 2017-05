کد مطلب: 474332

ماکروتل؛ گوشی‌های هوشمند اندرویدی با انواع متنوعی از امکانات سخت‌افزاری معرفی می‌شوند و هم‌اکنون سه خانواده گوشی‌های پایین رده، میان رده و پرچم‌دار را در بازار گوشی‌های اندرویدی داریم. اما، یکی از مشکلات سیستم‌عامل اندروید این است که بر روی گوشی‌های پایین رده و حتی برخی از میان رده‌ها عملکردی سریع، روان و فوق‌العاده ندارد و کندی گاه و بیگاه آن کاربران را آزار می‌دهد.همین موضوع سبب شده تا شرکت گوگل توسعه و عرضه نسخه سبک‌تری از سیستم‌عامل اندروید را در دستور کار قرار دهد و خبر عرضه آن در آینده نزدیک را در مراسم Google IO شب گذشته رسما اعلام کرد.این نسخه جدید از سیستم‌عامل اندروید، Android Go نام گرفته است و برای دستگاه‌هایی که میزان حافظه رم آن‌ها بین 512 مگابایت تا یک گیگابایت است ارائه می‌شود.تمرکز اصلی گوگل در طراحی نسخه سبک‌تر سیستم‌عامل اندروید، صرفه‌جویی در استفاده از منابعی نظیر باتری، پردازنده، رم و همچنین میزان مصرف اینترنت است. به‌احتمال زیاد، شرکت‌های توسعه‌دهنده اپلیکیشن های اندرویدی نسخه‌های سبک‌تر و سازگار با Android Go را ارائه خواهند کرد که با استانداردهای این سیستم‌عامل سازگار باشند و بهینه‌سازی در مصرف منابع در توسعه آن‌ها لحاظ شود.یکی از محدودیت‌هایی که در سیستم‌عامل Android Go برای اپلیکیشن ها لحاظ می‌شود، این است که فایل دانلودی آن‌ها نباید بیشتر از 10 مگابایت باشد و مصرف سایر منابع سیستمی نیز به‌صورت کامل در مورد هر اپلیکیشن محاسبه خواهد شد.شرکت گوگل نسخه جدیدی از اپلیکیشن یوتیوب را با نام Youtube Go برای سیستم‌عامل Android Go ارائه خواهد کرد که کاربران می‌توانند از طریق آن کیفیت‌های تصویری مختلف از یک ویدیو را دانلود کنند و از طریق همین اپلیکیشن ویدیوها را با سایر کاربران نیز به اشتراک بگذارند.اگرچه، سیستم‌عامل Android Go هنوز در مراحل اولیه به سر می‌برد و قرار است شرکت گوگل در سال آینده میلادی اطلاعات بیشتری را درباره آن منتشر کند.به‌هرحال، پروژه جدید گوگل می‌تواند تجربه کاربری بهتر و روان‌تری را بر روی تمامی گوشی‌های اندرویدی ارائه کند.