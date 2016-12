ویژگی مذکور روی تینک پد T470p، L470، L570، T470 و T570 پیاده‌سازی شده است.درایور مایکروسافت موسوم به Precision TouchPad به‌عنوان نوعی تاچ پد جدید با امکانات منحصربه‌فرد نیز در سری جدید گنجانده‌شده است. (این فناوری 50 درصد وابسته به نرم‌افزار و 50 درصد به سخت‌افزار مرتبط است)عرضه ویندوز جدید با ادیشن موسوم به Signature برای سری جدید 2017 تینک پد نیز قابل‌توجه است تا کاربران به‌خصوص انترپرایز بتوانند با سرعت بالاتر به اپ های دلخواه دسترسی پیدا کنند و از اپ هایی که نیاز ندارند رهایی یابند. (این ادیشن تعریف‌شده است تا نرم‌افزارهای ناخواسته بدون دلیل روی سیستم نصب و اجرا نشوند که این عامل باعث سرعت‌بالا و امن‌تر شدن سیستم می‌شود)حرکت بعدی لنوو برای تینک پدهای سری 2017 استفاده از پورت Thunderbolt 3 یا یو اس بی نسخه C است که با داک استیشن‌های نسل جدید به خوبی سینک شده و سرعت بالاتری به کاربر می‌دهد.همچنین سری T470 و T570 به فناوری ویندوز هلو / Windows Hello روی دوربین برای شناسایی کاربر مجهز شده‌اند.خبر قابل‌توجه دیگر اینکه سری جدید به‌جای اینکه به‌صورت سنتی در رنگ مشکی مات عرضه شود، در رنگ نقره‌ای نیز عرضه می‌شود که جلوه خاصی می‌دهد.ThinkPad Yoga 370سیستمی با نمایشگر 13.3 اینچی و به‌صورت فول اچ دی که قلم دیجیتال نیز در خود جای‌داده است، با تاندربولت 3 و در رنگ نقره‌ای از مارس 2017 به قیمت پایه 1264 دلار به فروش خواهد رسید.Thinkpad T470جدیدترین مدل مجهز به درایو اوپتان 16 گیگ و حسگر اثرانگشت و دوربین ویندوز هلو که با نمایشگر 14 اینچی کارت گرافیک جی فورس 940MX با رم ۳۲ گیگ دارد. دوباتری 23W و 73W دارد و از فوریه به قیمت پایه 914 دلار عرضه خواهد شد.ThinkPad T570شبیه T470 اما در سایز 15.6 اینچی است که رزولوشن تصویری یو اچ دی و 3840 در 2160 با گرافیک جی فورس 940MX بوده (مدل 1920 در 1080 هم دارد) و از مارس 2017 به قیمت 909 دلار عرضه می‌شود.ThinkPad T470sظریف‌تر و سبک‌تر از نسل قبل شده و در سایز 14 اینچی فقط 1.3 کیلوگرم شده است. 8 گیگ رم به بورد لحیم شده و اسلات بعدی 16 گیگ رم می‌گیرد و اترنت، تاندربولت 3 و 1 ترابایت حافظه اس اس دی هم دارد و به قیمت پایه 1099 دلار از فوریه قابل‌خرید خواهد بود.ThinkPad T470pسری پی برای پرفورمنس است و با سی پی یوی 45-watt تعریف‌شده است و با گرافیک جی فورس 940MX و 32 گیگ رم در کنار اوپتان 16 گیگی و دو باتری جدا از هم به قیمت پایه 1049 دلار از مارس قابل‌خرید خواهد بود.ThinkPad 13لپ‌تاپ ارزشمند و ارزان لنوو به قیمت 674 دلار که از ژانویه قابل‌خرید بوده و پردازنده Kaby Lake و حداکثر 32 گیگ رم و 512 گیگ حافظه اس اس دی و رزولوشن فول اچ دی تاچ و یو اس بی نسخه 3 در کنار ضخامت 19 میلی‌متر می‌تواند انتخاب خوبی برای کاربران (در رنگ نقره‌ای و مشکی) باشد.ThinkPad L470مدل 14 اینچی با نمایشگر IPS و فول اچ دی که تا 32 گیگ رم می‌خورد. باتری 95 wh خوبی دارد و البته گرافیک آن Radeon R5 M430 است که از مارس 2017 به قیمت 799 دلار به فروش می‌رسد.ThinkPad L570لپ‌تاپ 15.6 اینچی با باتری 48W است که فناوری اوپتان دارد و رزولوشن آن 1366 در 768 پیکسل تعریف‌شده است و همچنین مدل فول اچ دی هم دارد. تا 32 گیگ رم می‌خورد و از مارس به قیمت 809 دلار قابل‌خرید خواهد بود.ThinkPad X270تینک پد 12.5 اینچی که به یو اس بی نسخه C مجهز شده و تا 16 گیگ رم می‌خورد. 2 ترابایت هارد HDD یا 512 گیگ اس اس دی نیز روی آن نصب می‌شود. دو باتری بوده و تا 21 ساعت جواب می‌دهد و از مارس به قیمت 909 دلار به فروش می‌رسد.