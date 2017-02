به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ جنگ با تروریست های تکفیری داعش وارد مرحله جدیدی شده است. استفاده از تسلیحات جدید موضوعی است که در نبرد با تروریست‎های تکفیری داعش بسیار حائز اهمیت است.در سال 2015 ارتش و نیروهای مردمی عراق به یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز شدند که توانایی انجام عملیات علیه تروریست‎های داعش را افزایش می‎دهد.گزارش ها نشان می‎دهد پهپادی مورد استفاده ارتش عراق با نام "سی اچ-4"، توانایی گسترده‎ای در انهدام اهداف تروریست‎های تکفیری دارد.وب‎سایت دیپلمات (The Diplomat) درباره پهپاد "سی اچ-4" می‎نویسد: ارتش عراق در سال 2015 پهپاد "سی اچ-4" را آزمایش کرده که این پهپاد در پایگاه "الکوت (Al-Kut) " در جنوب شرق بغداد مشاهده شده است.این منبع ادامه داد: ویدئو کلیپ کوتاهی از عملیات پهپاد "سی اچ-4" در عراق و در غرب این کشور منتشر شده است. عراق تعدادی از این پهپاد را در سال 2015 (از جمهوری خلق چین) دریافت کرده است.وب‎سایت دیپلمات (The Diplomat) با اشاره به خصوصیات این پهپاد گفت: پهپاد "سی اچ-4" دارای برد عملیاتی 5000 کیلومتر و مداومت پروازی 30 تا 40 ساعت است.این پهپاد با مداومت پروازی بالا قادر به حمل حداقل 4 موشک هوا به زمین (مانند موشک هلفایر) بوده و با توجه به گستردگی مرزهای عراق و نیاز نیروهای مسلح این کشور اعم از ارتش، پلیس و حشدالشعبی برای شناسایی مواضع گروههای بعثی- داعشی، می تواند تاثیر محسوسی در روند عملیاتهای نظامی نیروهای عراقی ایجاد کند.این پهپاد ساخت شرکت علوم و تکنولوژی فضایی جمهوری خلق چین است. البته برخی منابع گزارش می دهند که پهپاد "سی اچ-4" از مدل پهپاد "ام کیو-9" طراحی و ساخته شده است.پهپاد "سی اچ-4" وزنی معادل 350 کیلوگرم دارد و می تواند انواع موشک‎های هوا به سطح (Surface to Air Missile) و بمب‎های هوشمند را حمل و شلیک کند.از جمله بمب‎های هوشمند هدایت شونده و موشک‎هایی که این پهپاد می تواند حمل و شلیک کند ، بمب پیشرفته "تی جی 100 (Tg-100)" ، "ای ار-10 (AR-10)" است. البته برخی منابع نیز گزارش دادند که این پهپاد می تواند موشک "هلفایر" را نیز حمل و شلیک کند."سی اچ-4" برای ماموریت های برد بلند طراحی و ساخته شده است که می تواند مواضع دشمن را در ارتفاع 5 هزار متری از سطح زمین مورد اصابت قرار دهد. این پهپاد کنترل الکترواپتیکی دارد و قادر است داده‎ها را به ایستگاه سطح زمین ارسال کند.وب‎سایت میلیتاری با اشاره به استفاده ارتش عراق از پهپاد "سی اچ-4" می گوید: ارتش عراق از این پهپاد در استان "الانبار" عراق در نبرد با تروریسم (در سال 2015)، برای اولین بار استفاده کرده است.استفاده از پهپادهای پیشرفته در نبرد با تروریست های تکفیری بسیار موثر بوده است و بر اساس شواهد، از سال 2015 تاکنون پیشروی ها در 4 استان عراق قابل توجه بوده و بخش های وسیعی از اشغال داعش خارج شده است.حضور مستمر ارتش و حشد الشعبی عراق در نبرد با داعش و استفاده از تسلیحات مدرن ضربات سنگینی را به تروریست ها وارد آورده تا جایی که داعش این روزها حتی در استان "نینوا " هم شرایط مساعدی ندارد.