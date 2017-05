دانلود تلگرام 4.0.1 برای اندروید و ios؛ پیام تصویری ارسال کنید

کد مطلب: 475397

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در بین کاربران ایرانی نرم افزار پیام رسان تلگرام به میزانی مشهور و محبوب است که نیازی به تعریف از این نرم افزار نیست . کاربران ایرانی تلگرام بیش از 30 میلیون نفر تخمین زده می شوند. مهمترین نکته محبوبیت تلگرام را میتوان ارائه ویژگی های جدید و کاربردی در هر بروزرسانی دانست.امکان ایجاد و چت به صورت گروهی با اتاق‌های گفتگوی تا بی نهایت نفر!امکان ارسال عکس‌ها، ویدئوها و فایل‌ها تا حجم حداکثر 1500 مگابایت (1.5 گیگ)ذخیره تمامی مکالمه‌های شما در سرورهای ابری برنامه برای دسترسی با دستگاه‌های دیگردارا بودن رمزنگاری فوق‌العاده قدرتمند برای حفظ حریم خصوصی کاربران که همتا ندارد!در اختیار قرار دادن انواع شکلک‌های فوق‌العاده زیبا برای استفاده در محیط چت توسط کاربرپشتیبانی از استیکرها با هزاران استیکر فوق العاده برای استفاده + امکان ساخت استیکرنمایش تصاویر متحرک GIF بدون نیاز به دانلود و امکان ذخیره آن‌ها برای استفاده در صفحه چتدارا بودن نسخه ویندوز برای استفاده از مسنجر برروی کامپیوتر توسط شما!امکان ایجاد کانال‌های اختصاصی و دعوت از دوستان با استفاده از لینک و نام کانالامکان تعریف مدیر و ادمین برای کانال‌های ایجاد شده توسط مدیر اصلی کانالامکان ساخت ربات‌های اختصاصی + ربات‌های پیش فرض ساخت استیکر و …اختصاص دادن نام کاربردی دلخواه برای خود + تنظیمات مختلف مربوط به حریم خصوصیامکان قرار دادن عکس‌های دلخواه برای پروفایل خود (با اختصاص عکس جدید، عکس قبلی می‌ماند)گزینه انتخاب نمایش آخرین بازدید شما و یا متن Last Seen Recently برای مخاطبین و یا همه کاربرانتابع قدرتمند جست و جو برای پیدا کردن متن دلخواه در میان چت‌های صورت گرفته در گروه‌ها و غیرههمگام‌سازی خودکار و سریع اطلاعات و کانتکت ها بین نسخه ویندوز و اندروید حساب شماتنظیمات مختلف تعیین بکگراند و دیگر موارد برای سفارشی سازی تلگرام شماصفحه تنظیمات اطلاع رسانی با ده‌ها گزینه سفارشی سازی مربوط به LED و صداامکان به اشتراک گذاری آسان و مستقیم پیام‌ها، تصاویر و حتی پست‌های کانالگزینه کاربردی و جالب ویرایش پیام‌های ارسال شده برای گروه‌ها و یا مخاطبینحذف پیام های فرستاده شده در چت هامشاهده مصرف اینترنت در تلگرام در قسمت تنظیمات 'Data and Storage'نمایش آخرین دانلود هاپشتیبانی ويديو ها از قابليت تصوير به تصوير در صفحات نمايش فورى (Instant View pages)امکان تغییر تم و ظاهر تلگرام توسط کاربرویرایشگر جدید برای ایجاد تم های اختصاصیدر دسترس قرار گرفتن تماس صوتیرفع مشکل و ارائه برای اندروید پایین تر از 6بهینه سازی های مختلف + رفع اشکالات جزئیاضافه شدن پِلَتفُرم نمایش درجا (Instant View Platform)پرداخت و خرید در ربات هاارسال پیام‌های ویدئویی و تلسکوپدر ادامه می توانید نسخه اندروید و IOS این برنامه را دانلود کنید.