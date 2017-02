جدیدترین خبر از عینک اپل

وی از همکاری جدید اپل و کارل زیس نوشت که سعی می‌کنند عینک اپل را بسازند و حالا به نقل از یکی از مقامات ارشد اپل نوشته است اگر امسال بخشی از این عینک در دهمین سالگرد آیفون رونمایی نشود، قطعاً 2018 سال رونمایی و عرضه آن خواهد بود.تابستان گذشته بود که تیم کوک استراتژی جدید اپل را در بخش واقعیت مجازی و افزوده مطرح کرد و برنامه‌های آی تی کمپانی خود را توضیح داد.ظاهراً به گفته رابرت، اپل از کمپانی آلمانی خواسته تا زمان رونمایی این موضوع را رسانه‌ای نکند.البته کمپانی زیس محصولی به نام VR One Plus را توسعه داده است که هدستی مشابه دِی-دریم گوگل و سامسونگ گی یر وی آر است و ممکن است عینک اپل ازاین فناوری استفاده کند.(عکس خبر متعلق به محصول زیس به نام VR One Plus است و قطعا عینک اپل با این محصول فرق خواهد داشت)