پاک کردن پیام‌های به اشتراک گذاشته‌شده در کمتر از 48 ساعت به‌صورت unsend قابلیت دیگری است که به نسخه 3.16 اضافه‌شده است.اسکرول کردن روی پیام‌های یک کاربر به سمت بالا و دیدت لحظه‌ای تاریخ پیام ویژگی جدید دیگری است که تلگرامی‌ها به آن دست پیداکرده‌اند تا سرچ دیتای به اشتراک گذاشته‌شده آسان‌تر شود.بازگشت دقیق به قسمت خاصی از چت هنگام scroll back از امکانات جدیدی است که البته کاربران اندرویدی می‌توانند از آن استفاده کنند.روی sharing screen کاربران اندرویدی می‌توانند لیست فایل‌هایی که اخیراً ارسال کرده‌اند را به‌صورت ریز مشاهده کنند.همچنین با پشتیبانی از قابلیت Gboard support می‌توانید گیف ها را ارسال و دریافت کنید. دارندگان نوقای 7.1.1 نیز از ویژگی fast action روی اسکرین به‌محض دریافت پیام می‌توانند بهره ببرند.درنهایت افزوده شدن برخی اموجی ها و شکلک‌ها برای کاربران اندرویدی قابل‌توجه است.1. Data and Storage2. Network usage3. Scroll up to see the date4. Recently downloaded files5. New emoji