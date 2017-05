کد مطلب: 471031

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری طی نامه‌ای به ریاست کمیسیون آموزش به سرقت علمی حسن روحانی از کتاب وی اعتراض کرد.به گزارش فارس، پس از افشاگری دانشجویان ایرانی مقیم امریکا درباره رساله دکترای حسن روحانی رئیس‌جمهوری که در آن تصریح شده بود بخشی از این رساله از کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی تالیف آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان کپی شده، این موضوع با اعتراض رسمی نامبرده مواجه شد.آیت‌الله کلانتری امروز در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس کمیسون آموزش مجلس، رسما به این سرقت علمی اعتراض کرده و خواستار رسیدگی قانونی به این کار غیر اخلاقی و شرعی شده است.متن این نامه بدین شرح است:بسمه‌تعالیرئیس محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامیبرادر گرامی جناب آقای دکتر زاهدیسلام علیکماحتراما برابر گزارش‌های متعدد، تحقیقات گسترده جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا ثابت می‌کند بخش‌های قبال توجهی از تز دکتری منسوب به رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی با عنوانTHE FLEXIBILITY OF SHARIAH (ISLAMIC LAW) WITH REFERENCE TO THE IRANIAN EXPERIENCEکپی شده از کتاب‌های دیگران از جمله کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی تالیف این جانب است.برطبق این گزارش‌ها، حدود هشتاد درصد فصل چهارم این تز، از کتاب این جانب کپی شده آن هم بدون ذکر ماخذ.چنانچه مستحضرید این عمل، در تنافی آشکار با موازین اخلاقی،‌شرعی، حقوقی و علمی است. از آن کمیسیون محترم تقاضا می‌شود با پیگیری عاجل این موضوع و بررسی دقیق آن، موجبات احقاق حق این جانب را فراهم آورده و بدین وسیله از تکرار این گونه رفتارهای نامتعارف جلوگیری نماید.با احترامعلی اکبر کلانترینماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری