کد مطلب: 439721

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کارمی‌گوید: به دلیل عدم انطباق بین آموزشهای مرتبط با رشته‌ IT و تقاضای موجود در بازار کار، فارغ التحصیلان این رشته عمدتا بیشترین آمار بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی را دارند.عیسی منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ارتقای سطح مهارت دانشجویان رشته IT اظهار کرد: درحال حاضر بین نظام آموزش عالی و نیاز بازار کار تناسب لازم وجود ندارد و نیروهایی که در دانشگاه‌ها در رشته‌های IT فارغ‌التحصیل می‌شوند، از مهارت کافی برخوردار نیستند، از این رو لازم است تا آموزشهای مرتبط با این رشته به تناسب تخصص‌ مورد نیاز بازار عرضه شود.وی ادامه داد: در همین راستا طرح مشترکی را با وزارت ارتباطات دنبال می‌کنیم که به موجب آن در حوزه‌های IT و ICT با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار اشتغالزایی صورت گیرد که خوشبختانه از محل اجرای طرح در چهار استان کردستان، یزد، مازندران و خوزستان ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و پیش بینی ما برای سال آینده اشتغال ۱۲۰ هزار نفری است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: در بحث اشتغالزایی پروژه آنچه در کشور وجود دارد، تمرکز بر توسعه زیرساختهایی نظیر سوئیچینگ و فیبر نوری و شبکه مثل اپراتورهای موبایلی است ولی در این طرح، تولید محتوا اضافه شده که ارزش افزوده بالایی دارد و تولید انیمشین، گیم و برنامه نویسی را شامل می شود.وی در ادامه از ایجاد انستیتوی گیم در کردستان به منظور رونق این طرح خبر داد و گفت: حاصل این کار تولید گیمی به نام "شوفر" بوده که هم اکنون در کشورهای اروپایی و آسیایی فروش بسیار خوبی پیدا کرده است.معاون اشتغال وزیر کار در عین حال ۸۵ درصد اشتغال کشور را مربوط به صنایع خرد و کوچک دانست و گفت: علیرغم آنکه این سهم به ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است متاسفانه در بحث حمایت مالی شاهدیم که فقط ۱۵ درصد منابع بانکی به این بنگاهها تزریق می‌شود.منصوری گفت: وام‌هایی که به منظور اشتغالزایی پرداخت می‌شود چون بهره بالایی دارد کارساز نیست لذا معتقدم اشتغال با دادن وام بانکی به دست نمی‌آید.