دانلود +Google؛ شبکه اجتماعی گوگل پلاس

کد مطلب: 474914

با دانلود نسخه 9.10 نرم افزار Google Plus از امکانات جدید این شبکه اجتماعی بهره مند شوید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرم افزار Google Plus یکی از امکانات شرکت گوگل در عرصه شبکه های اجتماعی است. هر کاربر که حساب کاربری جیمیل داشته باشد تنها با نصب این نرم افزار می تواند به این شبکه اجتماعی وارد شده و از امکانات کمپانی گوگل استفاده کند. Google Plus این روزها به یکی از رقبای جدی توییتر و فیسبوک تبدیل شده و قصد دارد در صدر شبکه های اجتماعی قرار گیرد. نسخه موبایلی Google Plus مخصوص گوشی های اندروید و IOS را می توانید در زیر دریافت کنید.به اشتراک گذاری متن و عکس با دیگر کاربران جهان به صورت واقعیدارا بودن امکان چت با دوستان به صورت دلخواه همچون همزمان و یا تک تکامکان پیدا کردن آسان افراد نزدیک به موقعیت جغرافیایی و محل قرارگیری شماامکان همگام سازی عکس های گالری به آلبوم خصوصی و غیر قابل دسترسیلذت بردن از حالت زیبا و خارق العاده ی مجله در نسخه ی جدید جدید ساخته شده برای تبلت هامدیریت کلی برروی حلقه ها و حساب شما با تنظیمات و توابع گسترده و کاملتغییرات نسخه جدید:بهبود رابط کاربری و رفع برخی نواقصاین نرم افزار به صورت پیش فرض بر روی اکثر گوشی های اندرویدی نصب است اما نیاز به بروزرسانی دارد ، گفتنی است این نرم افزار نزدیک به 5 میلیارد بار از گوگل پلی دانلود و امتیاز خوب 4.2 از 5.0 را کسب کرده است.