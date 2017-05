سفارت ایران در

کربلا 1-کنسولگری واقع در منطقه حی الحسین در خیابان اسکان

2-هتل جواهر واقع در پشت منطقه مخیم الحسینی در خیابان قزوینیه

3-هتل شمس کربلا واقع در خیابان علقمی پشت حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع)

4-در حسینیه ابوطحین روبعی واقع در انتهای خیابان سدره جنب هتل موالی الحسین است.

نمایندگی ایران در

کردستان عراق کنسولگری ایران در کنسولگری کردستان عراق

سفارت ایران در

عراق بغداد، حرمین شریفین کاظمین، مرز زمینی مهران ( زرباطیه)، حرم مطهر سامرا، فرودگاه بین‌المللی بغداد و صندوق سیار،بصره

سفارت ایران در

قطر 1- سفارت جمهوری اسلامی ایران در حی السفارات . دفنه

2- مجتمع آموزشی پسرانه در بوهامور

3- مجتمع آموزشی دخترانه در هلال

سفارت ایران در

دبی دبی و امارت‌های شمالی

سرکنسولگری ایران درامارات دبی

سرکنسولگری ایران واقع در خیابان «الوصل »منطقه «جمیرای دبی »



سفارت ایران در

عمان سفارت ایران در مسقط

سفارت ایران در

افغانستان

سفارت ایران در کابل

سفارت ایران در گرجستان - تفلیس، خیابان تاشکندی پلاک 37 مجتمع آموزش فردوسی سفارت جمهوری اسلامی ایران

- باتومی، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران به آدرس خیابان پرنواز مپه پلاک 83

سفارت ایران در

روسیه 1-خیابان نوواتروف – شماره 4/ 11 – مدرسه پیام امام (ره ) ورود از طرف خیابان وارانسوسکیه پرودی

2- سن پترزبورگ – انجمن دوستی ایران و روسیه به آدرس : خیابان لی تی نی پروسپکت شماره 60 – طبقه دوم

3-سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر آستاراخان به آدرس: خیابان آدمیرا لتیسکایا – پلاک 3

4- سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاتارستان - در شهر قازان به آدرس: خیابان اسپارتاکووس کایا 6- ساختمان سووار پلازا- طبقه سوم

سفارت ایران در

پاکستان کویته، کراچی، لاهور و پیشاور

سفارت ایران در اسپانیا سفارت ایران در مادرید

بارسلون

Ssant Antoni Maria,167,08025 Barcelona

سفارت ایران در

ایرلند دوبلین

72, MOUNT MERRION AVE. BLACKROCK, CO. DUBLIN. IRELAND

سفارت ایران در فرانسه پاریس و صندوق سیار در کن

سفارت ایران در

پرتغال کوئیمبرا

Sala cedide ،Arquivo da Universidade de Coimbra،Rua de São Pedro, n.º 2،3000-370 Coimbra

پورتو

Sala 302,Reitoria Universidade PortoPraça Gomes Teixeira4099-002



سفارت ایران در

مکزیک مکزیکوسیتی

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN PASEO DE LA REFORMA# ۲۳۵۰ COL.LOMAS ALTAS, DEL MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F

سفارت ایران در

چین سفارت ایران در پکن

Embassy of the I.R. of Iran, No. 13, Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing 100600 P.R. CHINA

و سرکنسولگری‌های ایران در شانگهای، گوانجو و هنگ کنگ

سفارت ایران در

ژاپن 1-شهر توکیو – بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران از ساعت 8 الی 19

-2 شهر اوساکا از ساعت 10 الی 13

3-شهر ناگویا از ساعت 15 الی 18

سفارت ایران در

استرالیا آدلاید، بریزبن، پرث، سیدنی، کانبرا، ملبورن

سفارت ایران در

اسلوونی لوبلیانا

olstojeva Ulica 8, 1000 Ljubljana

سفارت ایران در

آلمان

1-سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین

Podbielskiallee 67,14195

2- سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت

Raimundstr 90,60320 Frankfur

3- سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ

Mauerkircherstr59,81679 Munchen

4- سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ

Bebeallee 18,22299 Hamburg

5- ساختمان سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بن

Godesberger Allee 1133-137

کانادا نداریم

سفارت ایران در

کوبا هاوانا

خیابان پنجم ـ نبش خیابان 30 ـ شماره 3002

سفارت ایران در

ترکیه آنکارا، استانبول، ترابوزان و ارزروم

سفارت ایران در

هندوستان حیدرآباد، دربار حسینی ایرانیان دکن، بنگلور، میسور

سفارت ایران در

انگلستان 1-ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن

50 Kensington Court, London, W8 5DB

2- مدرسه جمهوری اسلامی ایران در شهر لندن

100 Carlton Vale, NW6 5HE

شعبه شماره 3: مرکز اسلامی انگلیس در شهر لندن

140 Maida Vale, London, W9 1QB

شعبه شماره 4: مجمع جهانی اسلامی در شهر لندن

20 Penzance Place, Holland Park, London, W11 4PG

5 -در منطقه ایلینگ لندن

London Borough of Ealing, Ealing Town Hall, New Broadway, London W5 2BY

6-مرکز اسلامی شهر منچستر

5 Sidney St, Manchester, M1 7HB

7 -مرکز اسلامی شهر بیرمنگام

Imam Reza Cultural Centre, 20 Hospital Street, Birmingham, B19 3py

شعبه شماره 8: مرکز اسلامی شهر نیوکاسل

Cliftonville, Bentinck Road, Newcastle upon Tyne, NE4 6UX

9-مرکز اسلامی الهدی در شهر گلاسکو

19 Ashley St, Glasgow, G3 6DR

10- مرکز اسلامی شهر لیدز

Dar ahlulbait, 35 Hanover Square, Leeds LS3 1BQ

11 -در شهر کاردیف

Mercure Cardiff Holland House Hotel, 24-26 Newport Rd, Cardiff, CF24 0DD

سفارت‌های ایران در کانادا، عربستان و سودان دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشورها به دلیل قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک برگزار نمی‌شود

سفارت ایران در

آمریکا آریزونا، اوکلهما، اورگان، اوهایو، ایلی نویز، پنسیلوانیا، تگزاس، جورجیا، دلاور، دیستریک او کلمبیا، فلوریدا، کارولینای جنوبی، کالیفرنیا، کولورادو، لوییزیانا، ماساچوست، مریلند، میسوری، میشیگان، مینسوتا، نبراسکا، نیوجرسی، نیویورک، نورس کارولینا، واشنگتن و ویرجینیا غربی

سفارت ایران در

دانمارک کپنهاگ

Engskiftevej 6, 2100 KBH ø

سفارت ایران در

نیوزیلند ولینگتون، آکلند، دانیدن و کرایست چرچ

سفارت ایران در آفریقای جنوبی پرتوریا، ژوهانسبورگ و کیپ‌تاون

سفارت ایران در

هلند آمستردام

Duinweg ۲۴,۲۵۸۵JX.Den Haag

سفارت ایران در سوییس برن

Address: Thunstrasse 68, 3006 Bern

ژنو

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran

Adress : Chemin du Petit-Sacconex 28, 1209 Geneva

زوریخ

Iranien Culturel Center

Adress: Grabenstrasse 7, 8952 Schlieren

سفارت ایران در مجارستان بخارست

سفارت ایران در آذربایجان باکو بخش یاسامال – خیابان شریف زاده – پلاک 269 – ساختمان شماره 2 سفارت جمهوری اسلامی ایران ( بخش کنسولی )

سفارت ایران در نیجریه ابوجا

NO: 1 UDI STREET- ASO DRIVE MAITMA-ABUJA -NIGERIA

سفارت ایران در

شیلی سفارت ایران در سانتیاگو

سفارت ایران در اردن سفارت ایران در امان

سفارت ایران در لبنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، حسینیه امام حسین(ع) در استان نبطیه و حوزه امام مهدی(عج) در شهر بعلبک