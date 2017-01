شرفی: تیم ملی بجای امارات در کیش اردو بزند

به گزارش ‌ایسنا، تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران در حالی از روز گذشته (دوشنبه) اردوی تدارکاتی خود را در امارات آغاز کرده که وزارت امور خارجه پیش از این خواستار برگزار شدن این اردو در محل دیگری شده بود چرا که اماراتی‌ها به دلیل مشکلات سیاسی اقدام به کارشکنی کرده بودند اما پس از رایزنی‌های مختلف فدراسیون فوتبال تصمیم به برگزاری این اردو در باشگاه ایرانیان گرفت.

با این وجود اماراتی‌ها دست از کار نکشیدند و محدودیت های مختلفی را برای برگزاری دیدار دوستانه ایران و مراکش در نظر گرفته بودند که در نتیجه‌ این دیدار دوستانه تا حدود زیادی لغو شده و به نظر می‌رسد تیم‌ ‌ملی بدون انجام دیدار دوستانه اردوی هشت روزه خود را در امارات پایان دهد.اصغر شرفی، پیشکسوت فوتبال ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام فدراسیون فوتبال برای برگزاری این اردو در امارات با وجود کارشکنی مسئولان این کشور اظهار کرد: برگزاری اردو بدون انجام بازی‌های دوستانه هیچ خاصیتی ندارد. می‌توانستند این اردو را در کشوری دیگر یا حتی در جزیره کیش برگزار کنند تا هواداران تیم‌ ‌ملی هم بتوانند از تمرینات ملی دیدن کنند.بازیکن تیم‌ ‌ملی فوتبال در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین با بیان این که فدراسیون فوتبال در موارد مختلفی موفق ظاهر نشده، افزود: در حالی که رییس فدراسیون فوتبال باید درباره فوتبال ایران تصمیم گیری کند این روزها می بینم که دو مربی خارجی برای ما تصمیم گیری می‌کنند. چرا جلوی برانکو را نمی‌گیرند که در شرایط فعلی به ضرر فوتبال ملی صحبت نکند؟ او می‌تواند دندان روی جگر بگذارد و بعدا انتقاداتش را مطرح کند.او با اشاره به یک ضرب المثل انگلیسی، گفت‌: در زبان انگلیسی می‌گویند who is the boss? یعنی چه کسی رییس است؟ در فوتبال ما هم مشخص نیست که چه کسی ریاست می‌کند.شرفی تاکید کرد: ما به کسی نیاز داریم که بر همه چیز مسلط باشد و به خوبی با دولتمردان ارتباط برقرار کند و نیازی به واسطه نداشته باشد. زمانی اعراب بازی با ما را برای خودشان مایه برکت می‌دانستند اما الان برای ما شرط و شروط می‌گذارند. اگر وضعیت این چنین است چرا به امارات رفتیم؟پیشکسوت فوتبال ایران در پایان گفت‌: به نظر من می‌توانستیم به جای حضور در امارات در جای دیگری اردویمان را برگزار کنیم و حتی می‌توانستیم دیدار تدارکاتی را هم انجام دهیم. شرایط امارات به گونه‌ای است که آنها در حال‌ حاضر با ما همکاری نمی‌کنند و فکر نمی‌کنم بتوانیم دیدار تدارکاتی را هماهنگ کنیم.