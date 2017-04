کد مطلب: 465852

سیب و پرتقال دو میوه محبوب و پر استفاده در جهان هستند، اما شاید این پرسش مطرح شود که کدام یک بیشترین میزان مواد مغذی را ارائه می کند؟



احتمالا بارها شنیده اید که با مصرف یک عدد سیب در روز از مراجعه به پزشک بی نیاز خواهید شد. اما آیا می دانستید این ضرب المثل قدیمی در حقیقت از یک کمپین تبلیغاتی سرچشمه می گیرد؟ پیش از ممنوعیت در آمریکا، سیب به طور عمده برای تولید سرکه سیب استفاده می شد. با اعلام ممنوعیت در سال های دهه 1920، پرورش دهندگان سیب باید روش دیگری را برای فروش محصولات خود پیدا می کردند و از این رو، بازاریابی بر اساس فواید سلامت این میوه را آغاز کردند.



در مقابل، پرتقال مجبور نبوده است برای احیای خود مسیری مشابه با سیب را طی کند اما پرورش دهندگان این میوه با تبلیغات فراوان آن را به عنوان گزینه ای سالم برای آغاز روز معرفی کرده اند.



در ادامه با میزان مواد مغذی موجود در یک فنجان سیب و پرتقال بیشتر آشنا می شویم.



مواد مغذی سیب

یک فنجان سیب حاوی 65 کالری و 13 گرم قند است. این میزان قند برای یک وعده زیاد است، اما همانند بیشتر میوه ها، سیب محتوای قند بالا را با دوز سالم از فیبر متعادل می کند. فیبر به پردازش قند در بدن کمک می کند. یک فنجان سیب 12 درصد از فیبر روزانه مورد نیاز را تامین می کند.



پرتقال به واسطه محتوای ویتامین C خود مشهور شده است، اما این آنتی اکسیدان را می توان در میوه ها و سبزیجات دیگر مانند سیب نیز پیدا کرد. یک فنجان از برش های سیب می تواند 10 درصد از ویتامین C مورد نیاز روزانه انسان را تامین کند. همچنین، یک فنجان سیب حاوی 5 درصد از کلسیم مورد نیاز شما است. در مورد ویتامین ها و مواد دیگر مانند ویتامین K، پتاسیم و ویتامین های B، سیب از محتوای چندانی برخوردار نیست - بین یک تا چهار درصد.



ممکن است شگفت زده شوید اگر بدانید سیب حاوی یک درصد از پروتئین روزانه انسان است.



مواد مغذی پرتقال

یک فنجان پرتقال دارای 85 کالری و 17 گرم قند است که اندکی بیشتر از آن چیزی است که سیب ارائه می کند. همانند سیب، محتوای قند بالای پرتقال نیز به واسطه فیبر موجود در این میوه متعادل می شود. یک فنجان پرتقال می تواند 17 درصد از فیبر روزانه شما را تامین کند.



پرتقال از نظر ویتامین ها و مواد معدنی آماری قوی ارائه می کند. در یک فنجان پرتقال 160 درصد از ویتامین C و هفت درصد از کلسیم مورد نیاز انسان وجود دارند. همچنین، محتوای پتاسیم و ریبوفلاوین پرتقال تقریبا دو برابر، ویتامین B6 یک و نیم برابر و فولات 14 برابر سیب است.



اگر محتوای پروتئین سیب موجب شگفتی شما شد باید به این نکته توجه داشته باشید که محتوای پروتئین پرتقال در یک فنجان سه برابر بیشتر است و بر همین اساس سه درصد ار پروتئین روزانه را تامین می کند.