در آستانه سال نو میلادی مجله «نیویورک‌تایمز» ده مجموعه شعر مهم سال 2016 را بررسی و معرفی کرده است.به گزارش الفِ کتاب به نقل از ایبنا، از میان کتاب‌هایی با مضمون مجموعه اشعار که در سال 2016 منتشر شده است بنابر نظر منتقدان ادبی و مخاطبان ادبیات منظوم نیویورک تایمز، 10 اثر را به عنوان شاخص شعر زبان انگلیسی معرفی کرد که عبارتند از:The Pillow Book نوشته «سوزان بوفام»این کتاب در اصل توسط یک خانم ژاپنی به نام «شای شانگون» و حدود قرن یازدهم به نگارش درآمد. مجموعه منتخبی از مشاهدات ناقص، و نظرات فلسفی وی بود. اما خانم «بوفام» به این نوشته‌های نامنظم روح بخشید و تصاویر بسیار جذابی از مادرشدن، پیری، روابط، و لذات مختلف به خواننده ارائه می‌دهد.Bestiary نوشته «دونیکا کلی»کتاب اول «دونیکا کلی» مجموعه شعری است که از حیوانات به عنوان نماد بهره می‌گیرد تا احساس خود را به دیگران منتقل کند. وی در بخشی از مجموعه شعر خود می‌نویسد: «هر روز صبح بیدار می‌شوم/ و از بیداری خود شرمسارم.» وی از توانایی شعر استفاده می‌کند تا احساسات انسان را محدود و درک کند.The After Party نوشته «جانا پیریکریل»اولین مجموعه شعر نویسنده ارائه درستی از ارزش و ساختار شعر است. در این مجموعه خبری از تفکرات غم‌انگیز معمول نیست و خواننده از آن فاصله می‌گیرد.Work & Days نوشته «تس تیلور»«تیلور» یک سال از زندگی خود را در یک مزرعه مشغول به کار بود و مجموعه شعر او نیز از افسانه «هسیود» و مزرعه‌ای که در اشعار او آمد الهام گرفته شده است. مجموعه شعری که نامی همانند کتاب اشعار «تیلور» دارد. در این کتاب ارتباط نزدیکی بین شعر و طبیعت اطراف شاعر وجود دارد.Blue Laws نوشته «کوین یانگ»این کتاب دهمین مجموعه شعر «یانگ» و موفقیت بزرگی برای وی محسوب می‌شود. نویسنده تاکنون عناوین و افتخارات زیادی در دنیای شعر کسب کرده است. شاعر قدرت خود را در مجموعه شعر خود حفظ کرده است و این نمایش قدرت او را یکی از تأثیرگزارترین شعرای دوره معاصر می‌کند. این مجموعه حماسه‌ای در قالب شعر است.So Much Synth نوشته «برندا شاقنسی»کتاب چهارم این نویسنده نگاهی به دوره نوجوانی وی در دهه 1980 می‌اندازد. وی دیدگاه‌های خود درباره تغییرات اجتماعی و بلوغ خود را در قالب شعر به خوانندگان ارائه می‌کند. در بخشی دیگر از کتاب اشعاری آورده شده است که نقش نویسنده در حال حاضر به عنوان یک مادر، همسر، و یک بزرگسال بامسئولیت را به خواننده نشان می‌دهد.All The Poems of Stevie Smith با ویرایش «ویل می»عجیب است که نام «استیو اسمیت» در این مجموعه به میان آمده است که چهل سال پیش دار فانی را وداع گفت. مرور اشعار شاعری که مانند «ویلیام بلیک» شاعر قرن هجدهم انگلیس شعر می‌سرود خالی از لطف نیست. کتابی که باید در قفسه کتاب هر آمریکایی پیدا شود تا یاد بگیرد چگونه در مقابل تزویر و ریا مقاومت کند.Blackacre نوشته «مونیکا یون»مجموعه شعر سوم نویسنده درباره عدم توانایی وی برای بچه دار شدن است و او تلاش می‌کند احساس مادری را توصیف کند که نمی‌تواند صاحب فرزند شود.Soalarium نوشته «جوردن زاندی»کتاب اول این نویسنده بسیار خوب است و شاعر توانسته است با جادوی کلمات هوش خود را به خواننده اثبات کند.