افزایش سه برابری آمار هپاتیت C در آمریکا

نتایج بررسی انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد: موارد ابتلا به هپاتیت C در این کشور طی مدت پنج سال سه برابر افزایش یافته‌ است.به گزارش ایسنا، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا اعلام کرد: در سال 2015، 2436 مورد ابتلا به هپاتیت C تشخیص داده شده که این رقم در سال 2010، تنها 850 مورد بوده‌ است. همچنین در سال 2015، 20 هزار نفر در آمریکا به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند. افراد از طریق دریافت خون آلوده یا استفاده از سوزن آلوده به هپاتیت C مبتلا می‌شوند.نتایج مطالعه جدید در آمریکا حاکی از آن است که موارد جدید ابتلا به این نوع هپاتیت در میان افراد جوان با سرعت بیشتری رو به افزایش است و محتمل‌ترین دلیل این افزایش، بیشتر شدن مصرف مواد مخدر تزریقی است.به گزارش لایوساینس، در گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا همچنین آمده‌ است: زنانی که در سنین باروری هستند در معرض فزاینده خطر ابتلا به هپاتیت C هستند که این وضعیت موجب می‌شود تعداد نوزادان آلوده به این بیماری افزایش یابد.