پنج علامت کمبود ویتامین که در چهره پدیدار می شود

کد مطلب: 469778

یک رژیم غذایی سالم و متعادل بهترین راه برای تامین ویتامین ها و مواد معدنی بدن است. اما ممکن است به دلیل افزایش سن و قرارگیری در معرض برخی مشکلات سلامت، با کمبود ویتامین ها مواجه شوید.به گزارش مهر، غالبا کمبود ویتامین ها با آزمایش خون قابل تشخیص هستند، اما گاهی اوقات برخی کمبودها از طریق پوست، مو و ناخن ها قابل تشخیص هستند. به گفته محققان، پنج نشانه کمبود ویتامین به راحتی از طریق دیدن صورت امکان پذیر است که در ادامه اشاره می شود.معمولا بعد از بیدارشدن از خواب چشم ها پف کرده هستند. با این حال، پف بیش از حد زیاد ممکن است نشانه کمبود ید در بدن باشد. طبق مطالعه سال ۲۰۰۶، بین مصرف ید و بیماری تیروئید ارتباط وجود دارد و کمبود آن منجر به خستگی، کوفتگی و چشم های پف کرده می شود. سایر علائم کمبود ید شامل خشکی پوست، اضافه وزن و ناخن های شکننده است.مواد خوراکی حاوی ید: قره قاط، ماست، سیب زمینی، توت فرنگی، و لوبیا.چهره رنگ پریده می تواند نشانه نیاز شما به مصرف ویتامین B۱۲ بیشتر باشد. فقدان این ویتامین می تواند در پوست اشکار شده و احساس خستگی به همراه داشته باشد. علامت دیگر کمبود این ویتامین، زبان کاملا صاف است.مواد خوراکی حاوی ویتامین B۱۲: ماهی سالمون، گوشت قرمز، غلات فرآوری شده، ماست و پنیر سوئیسی.موی خشک در برخی روزها امری شایع است اما خشکی بیش از اندازه موها می تواند نشانه کمبود بیوتین یا ویتامین B۷ باشد. کمبود این ویتامین می تواند منجر به شکنندگی ناخن ها و نازک شدن تارهای مو شود. مصرف دوز بالای بیوتین از طریق مکمل های ویتامین می تواند در بهبود کیفیت مو و حتی درمان دیابت مفید باشد.مواد خوراکی حاوی ویتامین B۷: تخم مرغ، بادام، آجیل، حبوبات و غلات کامل.رنگ پریدگی لب ها به معنای کم خونی است و شما نیاز به مصرف آهن بیشتری دارید. سرماخوردگی بیش از حد می تواند ناشی از کمبود آهن باشد. بعلاوه فقر آهن می تواند سیستم ایمنی بدن تان را ضعیف کند. همچنین تلفیق رنگ پریدگی صورت و رنگ پریدگی لب ها می تواند نشانه آشکار کم خونی باشد.مواد خوراکی حاوی آهن: گوشت قرمز، غذاهای دریایی، لوبیا، سبزیجات برگ دار تیره، غلات سرشار از آهن و نخود فرنگی.معمولا مشاهده کمی خون بعد از مسواک زدن عادی است اما اگر لثه های شما بسیار حساس بوده و غالبا خونریزی می کنند می تواند نشانه کمبود ویتامین C باشد. کمبود دائم ویتامین C در رژیم غذایی می تواند منجر به بروز بیماری «اسکوروی» شود. علائم اسکوروی شامل کبودی آسان، خونریزی آسان و درد مفاصل و عضلات است.مواد خوراکی حاوی ویتامین C: پرتقال، فلفل قرمز، کلم پیچ، کلم بروکسل، کلم بروکلی، توت فرنگی، و گریپ فروت.