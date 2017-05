بر اساس پژوهش های صورت گرفته درباره فواید سلامت شگفت انگیز قاصدک، توانایی این گیاه در مبارزه با سرطان جالب توجه است.



هنگامی که موضوع سرطان مطرح می شود، ما هرگز از تسلیحات کافی در دسترس برای مبارزه با آن برخوردار نخواهیم بود.به گزارش عصر ایران به نقل از "کر2"، اما این به معنای ناتوانی کامل انسان نیست. برخی از گیاهان دارویی می توانند در کمک به مبارزه با سرطان نقش چشمگیری داشته باشند.شبدر قرمز حاوی ترکیبی قوی به نام فورمونونتین است که به مبارزه با سرطان پستان کمک می کند. بنابر مطالعه ای که در نشریه پزشکی Hormone and Metabolic Research منتشر شد، دانشمندان دریافتند که فورمونونتین از گسترش سلول های سرطانی و همچنین حمله سرطان به سلول های سالم جلوگیری می کند و از این رو گسترش بیماری احتمال کمتری دارد. در شرایطی که مطالعات بیشتری در این زمینه باید صورت بگیرند، اما نتایج کسب شده امیدوارکننده بوده اند.بر اساس پژوهش های صورت گرفته درباره فواید سلامت شگفت انگیز قاصدک، توانایی این گیاه در مبارزه با سرطان جالب توجه است. یکی از جالب توجه‌ترین مطالعات صورت گرفته درباره توانایی های ضد سرطانی قاصدک در نشریه Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine منتشر شده بود. دانشمندان کانادایی دریافتند که پس از گذشت 48 ساعت از مواجهه با عصاره قاصدک، مرگ سلول های سرطانی آغاز شده است. همچنین، مشخص شد قاصدک حتی روی سلول های سرطانی که در برابر شیمی درمانی مقاوم بودند نیز تاثیرگذار بوده است.پژوهشی دیگر که در نشریه International Journal of Oncology منتشر شد، نشان داد که چای تهیه شده از برگ های قاصدک رشد سلول های سرطان پستان را کاهش می دهد، در شرایطی که چای تهیه شده از ریشه قاصدک توانایی سلول های سرطانی برای حمله به بافت سالم پستان و بافت سالم پروستات را کاهش می دهد.در مطالعه ای دیگر که در نشریه پزشکی آنلاین Plos One منتشر شد، پژوهشگران دریافتند که عصاره ریشه قاصدک قادر به انتخاب و از بین بردن سلول های سرطانی بدون سمیت برای سلول های سالم بوده است. آنها این گونه نتیجه گیری کردند که ریشه قاصدک جایگزینی بالقوه خوب، غیر سمی و موثر برای حالت های معمول شیمی درمانی است.زنجبیل نه تنها می تواند عطر و طعم خوبی به کلوچه ها ببخشد، بلکه این ادویه قدرتمند از ویژگی های ضد سرطانی و نابودکنندگی تومور نیز بهره می برد. به لطف چهار ترکیب مختلف - جینجرول، پارادول، شوگائول و زرومبون - پژوهشی که در نشریه International Journal of Preventive Medicine منتشر شد، نشان داد که زنجبیل ممکن است به درمان سرطان های پستان، روده بزرگ، معده، کبد، پروستات و پوست کمک کند.مطالعه ای که در نشریه Jounal of Medicinal Food منتشر شد، نشان داد که این گیاه دارویی کوچک تکثیر سلول های سرطانی را متوقف می کند. مطالعات بیشتر روی حیوانات نشان داد که ترکیبی از گیاهان دارویی که شامل گیاه دم اسبی به همراه قارچ چاگا بود در کاهش لنفوم (سرطان غدد لنفاوی) و تومورهای سرطان خون موثر بوده و نرخ بقا را تا 33 درصد افزایش داده است.مشخص شده است در ریشه این گیاه خوشمزه ترکیبی به نام گلابریدین وجود دارد که قادر است روشن شدن ژن های سرطان کبد - فرآیندی که به نام بیان ژن شناخته می شود - را متوقف کند. اما گلابریدین تنها ترکیبی در شیرین بیان نیست که توانایی مبارزه با سرطان را نشان داده است. مطالعات نشان داده اند که گلابریدین و دیگر ترکیبات قوی که در ریشه شیرین بیان یافت می شوند ممکن است در زمینه مبارزه با سرطان پستان و سرطان های دستگاه گوارش نیز موثر باشند.خار شیری یا خار مریم دیر زمانی است که به عنوان یک محافظ کبد شناخته می شود، اما پژوهش ها نشان داده اند که این گیاه ممکن است از جمله بهترین داروهای طبیعی برای درمان سرطان کبد باشد. ترکیبی به نام سیلیمارین که در گیاه خار شیری وجود دارد می تواند به هفت روش مختلف با سرطان مبارزه کند. افزون بر این، ترکیبی به نام سیلیبین از مواد ژنتیکی در سلول های کبد محافظت می کند، در شرایطی که بروز سرطان کبد را کاهش می دهد.درباره توانایی های ارگانو برای مبارزه با سرطان مطالعات گسترده ای صورت نگرفته است، اما مطالعات اولیه از جمله یک نمونه که در نشریه Journal of Medicinal Food منتشر شد، نشان داده اند که 4-ترپینئول که در ارگانو یافت می شود، در مقابله با گسترش سرطان موثر است.از جعفری بیشتر به عنوان یک چاشنی در غذاها استفاده می شود، اما این گیاه دارویی می تواند در نقش یک راه حل طبیعی برای مقابله با سرطان مد نظر قرار بگیرد. پژوهشی که در نشریه Science of Food and Agriculture منتشر شد، نشان داد که جعفری به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند و رادیکال های آزاد را نابود می سازد، از DNA در برابر آسیبی که می تواند به سرطان منجر شود، محافظت می کند و همچنین تکثیر و مهاجرت سلول های سرطانی در بدن را مهار می کند.بنابر نتایج پژوهشی که در نشریه Journal of Ethnopharmacology منتشر شده است، گیاه دارویی بارهنگ می تواند با قدرت رشد سلول های سرطانی در انسان را سرکوب کند.بیشتر مردم فکر می کنند مخمر سنت جان برای درمان افسردگی استفاده می شود و مطالعات بسیاری نشان داده اند که در این زمینه موثر عمل می کند، اما افراد کمی این گیاه دارویی را به عنوان گزینه ای در درمان سرطان مد نظر قرار می دهند. پژوهشی که در نشریه پزشکی آنلاین Plos One منتشر شد، نشان داد که ماده فعال هیپریسین در مقابله با سرطان مهاجم ملانوما بسیار موثر بوده است.